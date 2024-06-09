Уважаемые представители Партии Ени Азербайджан (ПЕА), благородные члены ПЕА, депутаты и интеллигенция!

Как ветераны войны и члены семей ветеранов, мы обращаемся к вам от имени 1 миллиона граждан, которые уже 28 лет с надеждой хранят государственные приватизационные чеки. Мы просим вас осознать большое предательство бывшего руководителя администрации президента Рамиза Мехтиева политике Гейдара Алиева, господина Президента Ильхама Алиева и народа, начиная с 2004 года. Мы просим вас поддержать Президента и народ.

Мы просим старейшин и депутатов ПЕА, интеллектуалов внимательно и до конца прочитать про преступные деяния Рамиза Мехтиева и чиновников-олигархов. Мы обязаны вам сообщить об этом в открытом письме, адресованном господину Президенту. Просим вас высказать свое мнение по этому поводу на телеканалах и в прессе.

Каждому из нас интересно: что вы думаете о фактах преступлений против государства и народа? Мы уверены, что среди вас много порядочных, честных, благородных людей, высказывающих свое мнение, и верим, что вы обнародуете свою позицию.

К сожалению, часть нашей интеллигенции и депутатов не осведомлены о проблеме 1 миллиона граждан, не знают положений Конституции и законов. А известно ли вам, почему некоторые чиновники, которые могут напрямую довести правду до Президента, скрывают от главы государства полную и достоверную информацию?

Дорогие представители интеллигенции!

Если чиновники, которым доверяет глава государства, скрывают правду и факты, если они не дают полной и достоверной информации господину президенту, если об этом молчат старейшины и депутаты ПЕА, как это можно назвать? Более того, если все это скрыто от лидера, который ХОРОШО ЗНАЕТ, ЧТО И КОГДА ОН БУДЕТ ДЕЛАТЬ, то какова цель этих чиновников — в будущем свалить свои темные дела на главу государства и выйти сухими из воды?

Доводим до вашего сведения, что мы обратились в суд как ветераны войны, гази и пенсионеры. Мы требуем устранения нарушений прав собственности и владения приватизированными чеками в порядке, предусмотренном гражданским правом.

Мы потребовали определения части имущества по каждому из этих чеков, возложения ответственности по передаче имущества истцам на Государственную службу по имущественным вопросам при Министерстве экономики Азербайджанской Республики, которая является ответственным учреждением, а в случае невозможности этого взыскать за каждый из этих чеков с ответчиков (Минфина, Минэкономики, Госслужбы по имущественным вопросам при Минэкономики) 40 тысяч манатов, что является его стоимостью, защищенной законом от инфляции.

Мы обратились с иском в Насиминский районный суд, который направил дело на рассмотрение в Бакинский апелляционный суд. Если иск там не будет рассматриваться, то будет подана жалоба в Административно-экономический суд. (Подробнее здесь)

Дорогие представители интеллигенции!

Мы полагаем, что вы также знаете, что преступлением является ограничение и отмена бессрочных имущественных прав, предоставленных гражданам на основании Конституции и последующих законов, вопреки той же Конституции. Уже ветераны, гази и юристы говорят, что в случае необходимости будет направлена ​​жалоба в Европейский суд по правам человека. Отмечая, что это законно и легально, эксперты также советуют владельцам чеков не продавать их, а тем, кто их продал, покупать снова.

Важное замечание

Доводим до вашего сведения, что господину Президенту направлено открытое обращение от имени ветеранов и гази, на руках которых остались приватизационные чеки. В петиции говорится:

Господин президент!

Как ветераны войны и семьи гази, которые верят в обещание Вашего отца, общенационального лидера, данное народу — 1 миллиону граждан, которые с надеждой хранят свои приватизационные чеки в течение 28 лет, мы обращаемся к ВАМ по поводу предательства политики Гейдара Алиева, продолжающееся с 2004 года под руководством Рамиза Мехтиева и его подручных в администрации президента.

Победоносный Главнокомандующий, великий лидер, благородная и честная личность, опираясь на Ваше благородство, мы просим ВАС наказать бессовестных чиновников, нарушающих историческую политику социальной справедливости общенационального лидера Гейдара Алиева, Конституцию Азербайджанской Республики, пытающихся запятнать ВАШЕ имя и подпись и настраивающих граждан против государства. Если чиновники, особенно чиновники Администрации Президента, скрывают от Вас следующие ФАКТЫ, то их следует считать как Вашими врагами, так и врагами народа.

В 1995 году, в худшем экономическом положении страны – когда в государственном бюджете не было и 1 миллиарда долларов, наш общенациональный лидер Гейдар Алиев принял важное решение по обеспечению социальной справедливости. Общенациональный лидер подтвердил ЗАКОНОМ, что 65% всех средних и крупных предприятий, подлежащих приватизации, должны принадлежать владельцам приватизационных чеков в качестве наследственной доли госимущества. В результате, если сегодня Минфин переоценит стоимость объектов, подлежащих приватизации в будущем, если примет во внимание, что приватизация 65% средних и крупных предприятий посредством приватизационных чеков является законным правом, то материальный эквивалент стоимости приватизационного пая, защищенного законом, на сегодняшний день вероятно составит 80 тысяч манатов.

Просим обратить внимание

Возникает вопрос: Разве не мог общенациональный лидер в самое бедное время государства урегулировать законом продажу 65% средней и крупной государственной собственности, обещанной народу государством, иностранным и местным компаниям и инвесторам ЗА ДЕНЬГИ?

Конечно, он мог это сделать, потому что в то время – самое бедное время государства, для этого были определенные основания. Однако великий политик Гейдар Алиев прекрасно знал, что справедливое распределение собственности является главным условием мирного перехода к капитализму.

Для благополучия, экономического развития страны и торжества исторической социальной справедливости было необходимо вернуть доставшуюся от СССР долю имущества в наследство самим людям — их реальным владельцам. По этой причине в обращение было выпущено 8 миллионов приватизационных пая, по 1 паю на каждого гражданина, родившегося до 1997 года.

Важным моментом является то, что приватизационные паи (чеки) были введены в обращение ЗАКОНОМ. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО регулирует использование средств в обращении как в качестве средства обращения, так и в качестве платежного средства.

В 1995 году регулирование обращения чеков (3 года в рамках Первой программы приватизации) было отражено в законе. То есть в период обращения граждане могли заложить или продать свои акции, что давало шанс иностранным и отечественным инвесторам получить эти чеки и овладеть 65% имущества.

Уважаемый Президент!

Предоставление приватизационных паев (чеков) на весь период приватизации регламентировало использование приватизационных паев (чеков) как платежного средства, не подлежащего ограничению сроком обращения. Эти права и государственные обязательства не могут быть отняты у граждан вопреки Конституции (статья 149.7) и законам, политике государства и общенационального лидера. Потому что использование приватизационных паев (чеков) в качестве платежного средства в течение всего периода приватизации напрямую регулируется законом, принятым при выпуске этих паев (чеков), и Положением о приватизационных чеках.

Использование чеков как платежного средства в обращении регулируется законом на весь период приватизации. Так, согласно статье 19.1 Закона № 445 «О приватизации», действовавшего на момент выдачи данных имущественных паев (чеков), четко регламентировано использование гражданами своих имущественных прав в качестве платежного средства в течении всего периода приватизации. И ходят разговоры о том, что государством создается специализированный инвестиционный фонд для эффективного размещения той части приватизационных чеков, принадлежащих населению, которые по тем или иным причинам не были направлены на эти цели.

Это, в свою очередь, еще раз доказывает, что использование приватизационных чеков в качестве платежного средства, регулируемого статьей 19.1 Закона № 445 «О приватизации», является бессрочным на весь период приватизации.

То есть, по закону приватизационные паи (чеки) можно вывести из обращения только путем инвестирования в инвестиционные фонды. Взятое государством этим законом на себя обязательство и имущественные права граждан, вопреки Конституции не могут быть ограничены или отменены каким-либо законом, принятым позднее.

Опять же, в статье 18.8 «Приватизационный пай» закона № 445 указано, что «порядок выпуска и использования приватизационного пая регулируется Положением, утверждаемым Президентом Азербайджанской Республики».

Пункт 5 Положения «О государственных приватизационных паях (чеках) в Азербайджанской Республике», утвержденного Указом Гейдара Алиева № 450, подписанным в 1996 году с целью обеспечения проведения приватизации и безвозмездной передачи части государственного имущества населению, гласит: «Запрещается отказывать в приеме государственных приватизационных паев (чеков) в качестве платежного средства при приватизации государственного имущества».

На сегодняшний день в законодательстве нет статьи о завершения срока обращения приватизационных паев (чеков), выданных гражданам по закону. Даже в надписях на приватизационных паях (чеках), введенных в обращение законом как государственные ценные бумаги, четко написано, что их ВЫПУСК бессрочен (время вывода из обращения не указано), и что обязательство, принимаемое на себя государством путем предоставления гарантий, является бессрочным.

Как известно, право на собственность, предоставленное гражданам законами того времени, не может быть отнято никаким законом или указом, принятым позднее, вопреки Конституции (статья 149.7) и Протоколу № 1 Европейского суда по правам человека к Европейской конвенции по правам человека!

Победоносный Верховный главнокомандующий!

Мы хотели бы напомнить Вам о выступлении Вашего отца — гениального политика, общенационального лидера Гейдара Алиева 7 марта 1995 года в Президентском дворце, который обосновал принцип исторической социальной справедливости. В своем выступлении на совещании, посвященном осуществлению приватизации, общенациональный лидер неоднократно заявлял, что каждый гражданин должен получить свою долю имущества и независимо от того, передается ли эта доля в форме денег или ценных бумаг, приобретение доли собственности не должны зависеть от времени.

Рамиз Мехтиев и его преступная группировка в Администрации Президента либо не читали это выступление, либо проигнорировали его. Общенациональный лидер неоднократно заявлял, что граждане обязательно должны получить свою долю от госимущества. И возникает ВОПРОС: что было бы, если процесс приватизации затянулся на 15-20 лет?

Отвечая на этот вопрос: После выступления общенационального лидера Гейдара Алиева в Президентском дворце 7 марта 1995 года, 25 марта 1996 года приватизационные паи (чеки) стали бессрочным платежным средством путем подписания указа № 450 «Об обращении государственных приватизационных паев (чеки) в Азербайджанской Республике» и этот вопрос был урегулирован в пункте 5 «Положения о государственных приватизирующих паях (чеках) в Азербайджанской Республике», утвержденного этим указом.

Понятно, что целью политики общенационального лидера, основанной на принципе исторической социальной справедливости, никогда не было и не должно быть ВРЕМЕННОЕ ограничение использования приватизационных паев.

Мы даже помним, что общенациональный лидер обращался к общественности на Az.TV, когда предоставлялись приватизационные чеки, с советом не продавать и не торопиться использовать их сразу, говоря, что «если будет выдан небольшой дивиденд от одного предприятия, то другое даст больше дивиденда и таким образом будет баланс».

По словам гениального государственного деятеля, основной целью выпуска в обращение приватизационных паев (чеков) было предоставление гражданам возможности владеть акциями различных предприятий и инвестиционных фондов, используя их в качестве платежного средства. Потому что эти приватизационные паи (чеки), выданные по закону на основе исторической социальной справедливости, являются ДОЛЕЙ СОБСТВЕННОСТИ НАРОДА. Это законное право народа получить долю того богатства, которое ценой своей жизни и крови строили и создавали сами граждане и их предки в советской период.

Исторические истины и юридические факты показывают, что общенациональный лидер Гейдар Алиев, принимая во внимание имеющиеся в других странах беззакония, связанные с государственными приватизационными чеками, установил, что при приватизации государственного имущества запрещается отказываться от приема приватизационных чеков в качестве платежного средства в течение всего периода приватизации. Даже в Государственной программе приватизации государственного имущества в Азербайджанской Республике в 1995-1998 годах (статья 5) с учетом пожизненного использования приватизационных чеков был определен срок обращения (как предмета купли-продажи) на три года. Потому что срок обращения предназначался для того, чтобы ИНВЕСТОРЫ выкупали чеки граждан.

Но…

Преступная группа Рамиза Мехтиева еще в 2004 году осознала, что ограничение срока обращения ценных бумаг не может отменить использование чеков в качестве платежного средства в период приватизации.

Возникает вопрос: каким законодательством с 1995 по 2004 годы регулировалась оплата приватизационного пая (чеков)?

Обратите внимание на 10-ю статья Закона № 878 Азербайджанской Республики «О приватизации государственного имущества» от 6 мая 2000 года: Средством платежа при приватизации государственного имущества считается платежное средство Азербайджанской Республики — манат и в установленном законодательством порядке — государственные приватизационные паи (чеки).

Если такой законодательной нормы нет, то что подразумевалось под фразой «в порядке, установленном законом» в 2000 году? На основании какой статьи закона в 2004 году вопреки Конституции было изменено данное правило выплаты приватизационного пая (чека) с неопределенным сроком? (позор в том, что этот указ якобы был призван «дать гражданам дополнительное время и возможности»).

Из уловки Рамиза Мехтиева и чиновников-олигархов можно сделать вывод, что их целью было нарушить историческую политику социальной справедливости общенационального лидера, приобрести на грязные деньги долю наследства, принадлежащего народу, и подготовить почву для враждебности между народом и государством.

Господин Президент!

После смерти нашего общенационального лидера у Рамиза Мехтиева и подконтрольных ему чиновников-олигархов, злоупотреблявших ВАШИМ доверием и готовивших указы, была уловка. В результате этой уловки имущественные права граждан были со временем ограничены пунктом 1.1 Указа № 75 от 11 июня 2004 года — вопреки Конституции, законам и исторической политике социальной справедливости Гейдара Алиева. А с января 2011 года у граждан полностью отобрали их законные права.

Как видим, права граждан и государственные обязательства, регулировались законом и Положением «О приватизационных паях (чеках)», но позже указом в 2004 году был ограничен срок обращения чеков, находящихся в обращении, что не подпадает под действие времени. А в 2011 году он был и вовсе прекращен.

Имущественные права граждан в виде находившихся в обращении с 1995 по 2004 годы и не ограниченных во времени законодательством или какими-либо нормативными правовыми актами приватизационных паев были отняты у граждан благодаря преступлениям этих чиновников.

Эти преступники еще позже внесли изменения в Государственную программу приватизации на основании Указа № 75. Это нарушает право на собственность, закрепленное статьями 13 и 29 Конституции Азербайджанской Республики, право на равенство, регулируемое статьями 25 и 149 Конституции. Никакой последующий закон или указ не может нарушать права собственности, предоставленные предыдущим законом.

Многоуважаемый Ильхам Алиев!

Совершенно очевидно, что, согласно Конституции и принятым в тот период законам, приватизационные чеки, являющиеся государственными ценными бумагами, могли бессрочно использоваться в качестве платежного средства на протяжении всего периода приватизации, а обязательства государства по обращению, связанные с изъятием и правами собственности, регулируются непосредственно ЗАКОНОМ. В Положении, утвержденном указом № 450, которое действует и по сей день, объявлены условия реализации данного закона.

Своими нечестными суждениями некоторые люди проявляют враждебность к государственной политике, Конституции, законам и Европейской конвенции по правам человека, народу и исторической политике социальной справедливости общенационального лидера.

Нарушены права СОБСТВЕННОСТИ и РАВЕНСТВА более 1 миллиона граждан, которые не смогли воспользоваться приватизационными чеками в течение 14 лет, историческая политика социальной справедливости гениального лидера и обещание народу не выполнены — все эти факты нашли отражение в 4-х научно-практических статьях, опубликованных более 10 учеными-юристами в журнале «Qanun» Высшей аттестационной комиссии, издаваемой под курацией Президента страны.

Просим обратить внимание

Нарушения политики общенационального лидера Гейдара Алиева и государства, исторической социальной справедливости, Конституции и законов, Протокола № 1 Европейской конвенции по правам человека, принятого Европейским судом по правам человека, являются преступлениями. И этот момент отражен в статьях 9 и 11 Закона «О борьбе с коррупцией».

В то же время в дальнейшем может быть возбуждено уголовное дело по статьям 308, 309, 313, 314, 341 и 342 Уголовного Кодекса. Поскольку в Гражданском кодексе (384.0.5.) исковая давность не распространяется на требования собственника о признании недействительным акта государственного или муниципального органа либо их должностных лиц, нарушившего права собственника по владению, пользованию и распоряжению имуществом.

Все юристы знают, что выпущенные в обращение по закону приватизационные паи (чеки) могут быть выведены из обращения только по закону и после выплаты компенсации. Возникает вопрос: Каким чиновникам в Администрации президента и правительстве, политикам, депутатам, членам ПЕА, имеющим отношение к Рамизу Мехтиеву, не нравится историческая политика социальной справедливости общенационального лидера? Кто игнорирует Конституцию и законы, подписанные ЕГО подписью? Может ли чиновник, скрывающий от лидера боль и нарушенные права народа, быть лояльным к главе государства?

Уважаемый глава государства!

По скрываемой от Вас теме возникает вопрос: если приватизационные паи (чеки) были выведены из обращения законным путем, то могли быть даны в преамбуле указа № 426 от 22 декабря 2014 года конституционные обоснования внесения изменений в «Положение о специализированных чековых инвестиционных фондах»? Значит приватизационные паи (чеки), являющиеся по закону государственными ценными бумагами, все еще имеют правовую силу.

Чиновники-олигархи устроили махинацию через созданную ими сеть дельцов «черного рынка» около станции метро «28 мая». Они обманывают 1 миллион граждан, которые не продали свои приватизационные чеки в течение 28 лет. Это преступление против народа!

Господин президент!

Просим Вас принять срочные меры для решения этой проблемы, своим новым Указом отменить пункт 1.1 Указа № 75, который был подготовлен уловками Рамиза Мехтиева. Принимая во внимание историческую политику социальной справедливости Вашего отца, общенационального лидера, Конституцию и законы, сделать приватизационные паи (чеки) пожизненным платежным средством на весь период приватизации.

С уважением: «Özəlləşdirmə Çekləri Qrupu»

Автор: Айдын Герай