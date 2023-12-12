Кандидатом правящей партии «Ени Азербайджан» на внеочередных президентских выборах 7 февраля 2024 года станет Ильхам Алиев.

Как сообщает АПА, об этом сообщил заместитель председателя ПЕА- руководитель Центрального аппарата Таир Будагов.

По его словам, Правление ПЕА собирается доработать план мероприятий в связи с внеочередными президентскими выборами.

Таир Будагов отметил, что время заседания будет объявлено в ближайшие дни.

Таир Будагов подчеркнул, что кандидат в президенты будет выдвинут на заседании правления ПЕА. Он отметил, что на последнем съезде Правлению были предоставлены такие полномочия.

Заместитель председателя ПЕА отметил, что кандидат в президенты уже известен: «Долгие годы все говорили, что кто освободит Карабах, тот и будет нашим вечным президентом. Думаю, что Ильхам Алиев за 20 лет своей политики, служения азербайджанскому народу, за освобождение оккупированных территорий заслужил этот пост. Такой точки зрения придерживается каждый патриот Азербайджана. На заседании правления каждый также выскажет свое мнение. Мнение ПЕА по этому вопросу однозначное».