Центральная избирательная комиссия (ЦИК) назначила внеочередные президентские выборы в Азербайджане на 7 февраля 2024 года.
Как сообщает Report, об этом председатель ЦИК Мазахир Панахов заявил на сегодняшнем заседании возглавляемой им структуры.
Согласно решению, внеочередные президентские выборы назначены на 7 февраля следующего года.
Решение вступает в силу со дня его опубликования.
Отметим, что 7 декабря президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении внеочередных президентских выборов в Азербайджане.