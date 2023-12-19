Зарегистрированы полномочные представители партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) на внеочередных президентских выборах, назначенных на 7 февраля 2024 года.

Как сообщает #, такое решение было принято на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

В качестве полномочных представителей кандидата в президенты зарегистрированы заместитель председателя ПЕА–руководитель Центрального Аппарата Таир Будагов и заместитель председателя ПЕА Али Ахмедов.

Заместитель руководителя Центрального Аппарата Ахлиман Тагиев зарегистрирован в качестве полномочного представителя по финансовым вопросам.

Напомним, 7 декабря Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов в Азербайджане. Согласно распоряжению, внеочередные президентские выборы пройдут 7 февраля.