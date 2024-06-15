Сегодня и завтра в швейцарском Бюргенштоке пройдет первый саммит по мирному урегулированию конфликта на Украине. В нем примут участие 92 страны, включая Украину, и восемь организаций. Обсуждение мирного урегулирования конфликта на саммите будет основываться на предложенной Киевом «формуле мира». На встрече в Швейцарии решили обсуждать три пункта из нее — безопасность атомных электростанций, продовольственная безопасность, а также обмен пленными и возвращение вывезенных в Россию детей.

Украинский президент Владимир Зеленский объяснял, что есть страны, которые настаивают на том, что некоторые вопросы нельзя решить без участия российской стороны, потому «мы отодвинули в сторону то, что может разъединять страны». «Вот три пункта, и будут страны, которые будут ответственны за эти три пункта. За то, чтобы проработать после саммита технически, по деталям, мелким деталям наши шаги по выполнению этих трех пунктов. Это самое главное, чего я жду от этого саммита», — добавил он.

При этом, Украина уже готовит второй саммит по мирному урегулированию конфликта, в нем может принять участие Россия. «Мы говорим о том, что это саммит инаугурационный, а на втором саммите, который мы уже планируем, мы говорим со странами — уже определенное количество стран выразило свое желание принять такой саммит у себя. На этом «саммите мира» мы, собственно, будем говорить уже с результатами первого саммита, и с результатами дорожной карты, о том, каким образом говорить о мире в Украине», — рассказал заместитель руководителя офиса украинского президента Игорь Жовква.

По словам Жовквы, Киев не исключает участия Москвы во втором «саммите мира», если страны, которые разделяют разработанный Украиной и ее союзниками общий план, будут готовы доносить наработки до России, и российская сторона «не будет диктовать свои условия, а слушать сообщество». В таком случае можно говорить «об определенных форматах ее участия», — добавил он.

Президент РФ Владимир Путин вчера назвал свои условия для переговоров с Украиной. По его словам, для прекращения огня украинские войска должны быть выведены из Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей Украины. Вторым условием является отказ официальной Украины от планов вступить в НАТО. Проще говоря, Путин настаивает не на переговорах, а на капитуляции Украины, на официальном ее отказе от своих территорий.

Более того, он использует язык шантажа. По его мнению, Россия сегодня делает «еще одно реальное мирное предложение», но если Запад и Киев откажутся — это их ответственность «за кровопролитие». Вот в таких условиях начинается первый саммит по мирному урегулированию конфликта на Украине. Руководство России делает вид, что все идет по написанному ими плану. Но реальность, мягко говоря, иная.

И вот уже Группа семи (G7) считает, что РФ должна возместить ущерб Украине, который оценивается Всемирным банком в 486 млрд долларов. Об этом говорилось в итоговом заявлении лидеров «Большой семерки», принятом на саммите, который завершился в Италии. Оказывается, что «с целью поддержки текущих и будущих потребностей Украины в условиях необходимости защиты от России» G7 запустит программу «Кредиты для чрезвычайного ускорения доходов (ERA) для Украины», в рамках которой Киеву будет предоставлено дополнительное финансирование на сумму около 50 млрд долларов к концу года. В качестве гарантии кредитования Украины будет использована прибыль от замороженных российских активов.

Кроме того, Украина и Япония подписали 10-летнее соглашение о гарантиях безопасности. Согласно этому документу, Япония в 2024 году предоставит Украине помощь на 4,5 миллиарда долларов и продолжит поддерживать ее в течение всего 10-летнего срока действия соглашения. Речь идет о безопасности и оборонной помощи, гуманитарной помощи, техническом и финансовом сотрудничестве.Также добавлю, что 12 июня США объявили, что обновляют санкционный список. В этот раз под ограничения подпали около 300 компаний и физлиц. В их числе Московская биржа, а также входящие в ее группу Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД).

В ответ российская площадка объявила, что приостанавливает торги долларами и евро, а также инструментами с расчетами в этих валютах. Кроме биржи под ограничения подпали российские производственные предприятия, СПГ-проекты, иностранные компании и граждане. Также усложняется доступ к западному софту. Уже на следующий день, 13 июня, к американским санкциям присоединилась Великобритания, расширив свой черный список на 40 юрлиц и физлиц.

Фактически Московскую биржу и входящие в нее компании отрезают от международной долларовой системы и блокируют работу цепочек, в которых присутствует хотя бы один резидент США. Вероятнее всего, теперь китайские юани окончательно станут основной иностранной валютой для торгов на Московской бирже. Да, это не смертельно для российской экономики прямо сейчас. Но есть так называемый накопительный эффект. И он уже дает свои плоды, а далее он постепенно приведет к еще большим проблемам для руководства России, у которого станет меньше средств на войну. А ведь это — не единственная проблема РФ. И это при том, что на нее уже наложили контрибуцию в размере 486 миллиардов долларов.

Далеко не все так радужно для России и на поле боя. Россия развернула в Крыму свой С-500 – «экспериментальное» оружие, которое никогда раньше не использовала. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на главу украинской разведки Кирилла Буданова. Это произошло на фоне охоты Украины на российскую ПВО в Крыму. «Россия развернула свою единую систему противовоздушной обороны С-500 в Крыму, поскольку Украина усиливает свои атаки на оккупированном полуострове», — заявил Буданов.

Действительно, Силы обороны Украины вышли на системность в уничтожении ПВО российских оккупантов в Крыму, которая говорит не о локальном, а глобальном масштабе. Как отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, удары теперь наносятся по объектам врага на оккупированной части Донецкой и Луганской областей и непосредственно на территории РФ. «Все это означает подготовку более эффективного применения дозвукового крылатого ракетного вооружения, а также создание условий, чтобы любая российская ядерная угроза была нивелирована в зачатке», — отметил аналитик.

Коваленко отметил, что точно сказать, сколько было уничтожено российских радиолокационных станций с апреля – сложно. «Удары по аэродромам вблизи Севастополя (Бельбек) и в Джанкое, где успешно горели 91Н6Е и 92Н2Е, были первым этапом — эдакой разведкой боем, после которой началась настоящая резня российских РЛС», — отметил он. А издание Forbes ранее указывало на то, что хотя Россия мобилизовала значительные силы и ресурсы, война оказалась для нее изнурительной. По оценкам издания , с начала вторжения в Украину в феврале 2022 года Россия потеряла 15300 единиц бронетехники и сотни тысяч солдат.

«Армия сейчас фактически больше — на 15 процентов — чем тогда, когда она вторглась в Украину. За последний год Россия увеличила численность войск на передовой с 360 000 до 470 000», — заявил генерал Кристофер Каволи, главнокомандующий НАТО. Однако эти новобранцы, плохо обученные и плохо оснащенные, гибнут на поле боя с ужасающей скоростью. По данным украинского Генштаба, ежедневно гибнет от 800 до 1000 россиян. Российские солдаты гибнут так же быстро, как и прибывают в Украину. Так что, второй «саммит мира» может быть проведен на совсем иных, далеко невыгодных России, условиях. Как бы в Кремле ныне не пытались доказать обратное.