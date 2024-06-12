В столице Баку построено около 400 парков, а в настоящее время строятся десять новых мегапарков. Об этом заявил глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов на IX Всемирном саммите городов в Сингапуре. По его словам, сегодня город Баку качественно изменился и превратился в креативный город. «Находясь в Сингапуре, наше чувство уверенности в себе возросло еще больше. В результате политики президента Ильхама Алиева сегодня Баку не только не отстает от Сингапура в коммунальной и некоторых других сферах, но и опережает его по ряду показателей. Сегодня город Баку стал аккуратнее и чище, что отмечают местные жители и многие туристы, посещающие наш город», — заявил он.

Сообщается, что в рамках визита состоялась встреча азербайджанской делегации с министром устойчивого развития и окружающей среды Сингапура Грейс Фу. Эльдар Азизов представил министру публикации о городе Баку. Сам факт визита Э.Азизова в Сингапур, конечно же, можно только одобрять. Но то, что он озвучил в ходе этого визита, мягко говоря, шокирует. Потому, что Э.Азизова характеризуют, как человека глубоко порядочного и адекватно оценивающего реальность. А тут мы увидели нечто совсем иное.

Да, в Баку строят то, что называют парками. Но в реальности, это вовсе не то, что можно назвать местом отдыха для жителей столицы и гостей города. Особенно, если речь идет о летнем периоде. Я не буду сравнивать Баку с Сингапуром, я сравню его с Киевом, который является городом-побратимом нашей столицы. Киевляне летом имеют возможность комфортного отдыха в огромном числе парков. Например, в Дарницком районе украинской столицы есть Парк партизанской славы.

Парк был создан еще в 1970 году на базе соснового леса. Около 9 га в парке занимают поляны.Там же есть аж три озера. В них купаются киевляне. Кроме того, киевляне преспокойно коротают время в тени деревьев, на принесенных с собой пледах, на гамаках. Где Э.Азизов видит в Баку места, где жители столицы и ее гости могут завязать между деревьями гамаки и спрятаться от зноя? Я таких мест не видел. Да, посидеть на траве можно там, где она не заменена на плитку. Например, на Приморском бульваре или около Бакинского зоопарка. Но и там критически мало деревьев, тени, и там не разрешают развешивать гамаки между деревьями.

Не видел я и того, чтобы парках и скверах Баку можно было пожарить шашлыки, на установленных около беседок стационарных мангалах. А в Киеве таких мест много. Например, около озер Небреж и Мартышив, что в том же Дарницком районе украинской столицы. Могу продолжать этот список бесконечно долго, упомянув и про Пейзажную Аллею в Киеве. В 2009 году там были проведены работы по благоустройству. Причем, 15 % собрали сами жители близлежащих домов, остальное дали спонсоры. И вот это — очень важный момент. В Баку бакинцы не участвуют, напрямую, в благоустройстве своих парков и скверов. И это плохо. Это то, что нужно менять в жизни нашей столицы.

И если бы Э.Азизов, по итогам своего участия на IX Всемирном саммите городов, сделал такое предложение, то ему бы можно было поаплодировать. Но он предпочел выдавать желаемое за действительное. Баку не стал чище и аккуратнее Сингапура. Это неправда. Собственно говоря, иначе и быть не может, если вспомнить о том, какие гигантские штрафы выписываются в Сингапуре, например, за выбрасывание жвачки на землю, а за ввоз жвачки в страну можно и в тюрьму угодить.

В Баку же мусорят везде и всюду. Предлагаю Э.Азизову, если он в этом сомневается, пройтись по улицам столицы, заглянуть во дворы. Буду рад, если в момент осмотра одного из дворов, он не увидит, как из окна какой-либо квартиры полетел пакет с мусором. Да, добавлю также, что в Сингапуре, если вы встанете без очереди, не важно в магазине или на общественный транспорт или еще где-либо, готовьтесь заплатить штраф. В Баку игнорировать очередь принято. И никакого тебе штрафа за это не будет.

При этом, особенно сейчас, и сами бакинцы столкнулись с проблемой одномоментной реставрации фасадов огромного числа зданий накануне СОР29. По той же причине закрыт доступ в Молоканский сад. Все это превратило Баку, как минимум временно, в далеко не самое комфортное место на земле. Но Э.Азизов утверждает, что Баку стал аккуратнее и чище. К такому выводу можно прийти, если рассматривать нашу столицу из окна чиновничьего кабинета или из окна автомобиля, причем не в час пик. Прямо сейчас Баку превращен в большую стройку. А на стройке чисто и аккуратно не бывает.

Ну и последнее. В 1959 году Алиш Лемберанский был назначен председателем горисполкома Бакинского совета народных депутатов. Именно с этого года и началась Эра Лемберанского для нашей столицы. Баку украсили такие прекрасные архитектурные сооружения, как «Венеция», по которой плавали настоящие гондолы, Фуникулер, Зеленый театр и многое иное. Это то, что А.Лемберанский видел в других странах и переносил в Баку. А что положительного, запоминающегося, привлек в Баку Э.Азизов? Ничего.

Вот и сейчас я не услышал от него предложений открыть в Баку футурические сады, по аналогии с Gardens by the Bay, которые являются одним из символов Сингапура. А ведь там есть еще самый большой в мире океанариум. Это “Морская жизнь” на острове Сентоза. В Баку океанариум также не помешал бы. Уверен, что Э.Азизову дали информацию о том, что из себя представляет Ботанический сад Сингапура. Сравнивать его с Ботаническим садом, что расположен в Мардакянах, язык не поворачивается. То есть, перечислять то, что можно и нужно сделать для улучшения внешнего облика Баку и, главное, для увеличения комфорта жизни в нашей столице, можно очень долго. И было бы замечательно, если бы обо всем этом мы услышали от Э.Азизова. Увы, мы пока от него услышали отчет в духе комсомольских собраний. А это — не то, благодаря чему можно оставить свой след в жизни Баку.