Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен координировать усилия по урегулированию конфликта на Украине со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«В любом случае, я с нетерпением жду возможности работать с президентом Эрдоганом над прекращением нелепой, но смертоносной войны между Россией и Украиной прямо сейчас», — написал Трамп в Truth Social по итогам телефонного разговора.

Он добавил, что лидеры обсудили ситуацию на Украине, в Сирии и Газе. «Президент пригласил меня в будущем посетить Турцию, а сам он планирует приехать в Вашингтон», — добавил американский лидер.

Ранее канцелярия турецкого лидера сообщила, что в ходе телефонного разговора Эрдоган выразил намерение развивать сотрудничество с США во многих областях, особенно в оборонной промышленности. Он также добавил, что Анкара ценит усилия американской администрации в ее переговорном процессе с Ираном.