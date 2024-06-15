После некоторой паузы «гнилая» тема бывшего российского олигарха, «экс-госминистра Нагорного Карабаха» снова начала источать зловоние.

Определенные круги за рубежом продолжают предпринимать тщетные потуги обелить «темные» делишки спонсора армянского терроризма на территории Азербайджана Варданяна (пытаясь его выдать за «политзаключенного), который с сентября прошлого месяца «отдыхает» в Бакинском СИЗО.

Вкратце напомним: Рубену Варданяну, гражданину Армении предъявлено обвинение по трём статьям УК Азербайджана — финансирование терроризма, участие в создании и деятельности вооруженных формирований или групп, не предусмотренных законом, и незаконное пересечение государственной границы.

Вроде бы, уже то обстоятельство, что гражданин Армении объявил себя «госминистром» на территории Азербайджана, входит в разрез с международными нормами права. Но клоуны на международной арене усмотрели в финансировании армянских боевиков Варданяном нечто позитивное.

Например, благодаря его «филантропии и благотворительности», в Карабах поставки оружия после 44-дневной войны периодически и поступали по Лачинскому коридору. А по ходу его «благотворительности» до сих пор из-за «минной филантропии» Варданяна продолжают гибнуть мирные азербайджанцы.

И вот сегодня, когда в Бакинском СИЗО своего приговора ждет целая свора «лидеров», акцент почему-то делается именно на Варданяне. Но об этом чуть позже.

Итак, на днях международная группа адвокатов направила срочное обращение специальному докладчику ООН по вопросу о «пытках бывшего госминистра Нагорного Карабаха» Рубена Варданяна и с просьбой осудить жестокое обращение правительства Азербайджана с ним.

Адвокаты напомнили, что с 5 по 25 апреля 2024 года Варданян проводил голодовку, протестуя против незаконного задержания и политически мотивированного преследования его и других армянских пленников.

Далее международная группа раскрывает секреты СИЗО ГСБ Азербайджана, где сейчас удерживают Варданяна, его перевели его в карцер и не отпускали оттуда на протяжении всей голодовки.

«В карцере круглосуточно горел свет, что привело к истощению и другим проблемам со здоровьем. Кроме того, Рубена долгое время заставляли стоять, его лишали воды на двое суток и больше. Пленнику не разрешали мыться, менять белье и одежду, не давали туалетной бумаги, не разрешали читать и писать.

Эту ужасную картину дополняет тот факт, что во время голодовки к Рубену никого не допускали – ни его адвоката, ни местного омбудсмена. Для пленника оборвали связь с внешним миром – он не мог поговорить по телефону с родными», – отметили юристы.

Сын Варданяна Давид, заявил, что семья потрясена ужасами, которые довелось пережить ему.

А теперь читаем новость от 15 апреля сего года, которую, кстати, распространили также армянские СМИ. «В апреле сотрудники МККК в очередной раз навестили лиц армянского происхождения, о которых информировала азербайджанская сторона».

Согласно информации, с задержанными были проведены встречи один на один, им дали возможность пообщаться с семьями.

Итак. Вопрос, как говорится на засыпку. Почему семья и защитник вспомнили о «пытках» спустя два месяца?

А вопрос о туалетной бумаге и вовсе смешон. Посудите сами: зачем Рубену туалетная бумага, если спустя столько времени голодовки, его пятая точка давно должна была зарасти паутиной.

Но адвокатов сей факт не интересует. А нам очень интересно знать, откуда у международной группы аферистов, которая именуют себя адвокатами, столь подробная информация о «пытках» с туалетной бумагой в отношении Варданяна.

Кстати, этой продажной группой адвокатов верховодит некий Джаред Генсер, американец. Удивительно наблюдать ратование за права человека этого фейкового адвоката, в то время, как за США наблюдается «демократический шлейф» защиты прав индейцев.

И, напоследок. В 2019 году OCCRP (Проект по расследованию организованной преступности и коррупции) опубликовал отчет о расследовании под названием «Прачечная «Тройка» о незаконной деятельности Варданяна.

В докладе OCCRP раскрыта сложная сеть предполагаемой незаконной деятельности с участием Рубена Варданяна, факты владения им крупнейшим инвестиционным банком России «Тройка Диалог» и создания многочисленных офшорных компаний от имени ничего не подозревающих армянских рабочих. Эти компании использовались для отмывания миллиардов грязных денег, а Варданян получал огромные прибыли от этих незаконных операций.

Впрочем, шлейф прошлых преступных деяний Варданяна, на сегодняшнюю его участь никак не повлияет.

Азербайджан никому не позволит вмешиваться во внутренние дела страны. А что касается карцера, то за нарушение режима, туда может угодить даже наркоман. Неужели международные защитники и за него вступятся? Мол, не дали ему дозу, а это грубое попрание прав человека…

А Рубену ничего хорошего не светит. Будь он с туалетной бумагой или без нее. Задница ему обеспечена…