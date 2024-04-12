Пытки и жесткое обращение с гражданами Таджикистана, которых подозревают в нападении на «Крокус Сити Холл», недопустимы, заявил глава МИД республики Сироджиддин Мухриддин.

«Расследуя террористический акт 22 марта в Московской области, правоохранительные органы должны соблюдать нормы и принципы международного права и требования своего законодательства, в особенности в части презумпции невиновности, запрета пыток и жестокого обращения с задержанными», — сказал Мухриддин на заседании министров иностранных дел СНГ.

Он также назвал недопустимой «демонстрацию в открытом информационном пространстве кадров задержания предполагаемых исполнителей террористического акта с применением пыток к ним в виде нанесения телесных увечий». «Цена признаниям, добытым таким образом, всем хорошо известна», — подчеркнул Мухриддин, добавив, что ожидает беспристрастного и справедливого следствия.

«Наказание должны понести все: и организаторы, и исполнители, и пособники, и заказчики этого ужасающего преступления», — заключил Мухриддин.

Теракт в «Крокус Сити Холле», в результате которого 144 человека погибли, а еще 551 пострадал, произошел 22 марта. По версии следствия, его непосредственными исполнителями стали четыре гражданина Таджикистана: Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов.

После задержания они предстали в суде, выбиравшем им меру пресечения, со следами пыток. Так, Мирзоев был с пластиковым мешком вокруг шеи, Рачабализоде отрезали часть уха, Фаридуни был доставлен в зал заседания на больничной каталке в полусознательном состоянии. Также на одной из видеозаписей, опубликованной близким к ЧВК «Вагнер» телеграм-каналом Grey Zone, видно, как Файзова бьют током.

Позднее ФСБ обнародовала видео допроса подозреваемых, на котором все четверо дают показания на русском языке, хотя сразу после задержания двое из них говорили только через переводчика. (moscowtimes.ru)