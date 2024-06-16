В МИД Израиля осудили слова президента Беларуси Лукашенко, где он заявил, что большинство фигурантов коррупционного дела в стране евреи. В дипведомстве отметили, что «слова президента Беларуси неприемлемы, возмутительны и звучат как явные антисемитские комментарии»

Израильские СМИ тоже реагируют на выступление президента Беларуси Лукашенко, который заявил, что не является антисемитом, но отметил, что среди задержанных по делам коррупции более половины являются евреями. Лукашенко сослался на коррупционное дело в одной из белорусских областей, заявив: «В списке из 36 человек причастных к коррупции больше половины — евреи. Вы меня извините, я не антисемит, но больше половины евреев. Это что у нас особое, привилегированное положение занимают, что они воруют и не думают о своем будущем? Все одинаковые перед законом. И евреи, и белорусы, и украинцы, русские и поляки».

Израильский телеканал Kan 11 отмечает: «Лукашенко, как и вчера вечером, старается подчеркнуть, что он “не антисемит”, но его слова снова и снова доказывают обратное». Согласно Ynet, «это не первый случай антисемитских заявлений со стороны Лукашенко».

В ответ на это активисты призвали главу МИД Израиля Каца отозвать из Беларуси израильского посла.