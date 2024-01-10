Антисемитские инциденты в США за год выросли на 360% на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает американский портал Axios со ссылкой на данные Антидиффамационной лиги США (ADL).

«АДЛ зафиксировала 3283 антисемитских инцидента в период с 7 октября 2023 года по 7 января… Это на 360% больше, чем за тот же период годом ранее», — говорится в сообщении портала.

Было зарегистрировано по меньшей мере 628 инцидентов, действия в рамках которых были направлены против еврейских учреждений, таких как синагоги и общественные центры.

Отмечается, что представленные данные говорят о том, что число антисемитских инцидентов осенью 2023 года превышает их количество «в любом году за последнее десятилетие», за исключением 2022 года, когда число таких инцидентов достигло исторического максимума в 3697.