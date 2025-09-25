Правительство Дании расценивает недавние пролеты беспилотников над аэропортами страны как гибридные атаки. Цель этих действий — «посеять страх», заявил в четверг, 25 сентября, министр юстиции Петер Хуммельгор. По его словам, угроза подобных инцидентов будет сохраняться, поэтому правительство закупит новые технологии для обнаружения и нейтрализации дронов, а также внесет законопроект, позволяющий операторам критической инфраструктуры сбивать беспилотники.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен подчеркнул, что за атаками стоит «профессиональный актор». Прямой военной угрозы для страны при этом нет.

Ранним утром четверга после многочасовой приостановки возобновили работу несколько аэропортов на западе Дании. Беспилотники неизвестного происхождения ранее нарушили воздушное пространство в районах Биллунда, второго по величине аэропорта страны, а также Ольборга, где воздушная гавань используется и для военных целей. В Биллунде полеты были остановлены на час, в Ольборге — на три часа.

По данным полиции, дроны действовали по схожему сценарию с происшествием, из-за которого в начале недели работа аэропорта Копенгагена была парализована почти на сутки. Инциденты также зафиксированы у ряда военных объектов.

Министр обороны Дании отметил, что доказательств связи с Россией нет. Российский посол в Копенгагене также отверг причастность Москвы. Дания обратилась в НАТО и ЕС для консультаций, но пока не решила, будет ли инициировать обсуждение по статье 4 Североатлантического договора. (DW)