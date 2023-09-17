В ночь на воскресенье на подлёте к Москве системами ПВО были сбиты несколько беспилотных летательных аппаратов. Как сообщили Министерство обороны и мэр Москвы Сергей Собянин, один дрон упал в Истринском районе, другой — в Раменском. Пострадавших нет. В московских аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково были отменены шесть авиарейсов, более 30 — задержаны.

Кроме того, по заявлению Минобороны, шесть беспилотников были сбиты над западным, северо-западным и восточным побережьями аннексированного Крыма.

Ещё один беспилотник упал на территории города Орёл. Там загорелся резервуар с топливом.

Министерство обороны России считает дроны украинскими. Украинское командование не комментирует атаки дронов на территории России.

В свою очередь, Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили, что этой ночью сбили 6 ударных беспилотников типа «Shahed-136/131» и 6 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555 / Х-55.

Так, в ночь на 17 сентября во время российского воздушного нападения всего было зафиксировано 16 вражеских объектов в небе:

6 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131» — атаковали с юго-восточного и южного направлений (Приморско-Ахтарск, Чауда);

10 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55 — выпущены из 9 самолетов стратегической авиации Ту-95МС из района Энгельса.

Как отметили в воздушных силах, основное направление удара — юг Одесской области. По маршруту следования ракет и БпЛА работала противовоздушная оборона.