Все проводимые спецоперации с российскими военными кораблями и инфраструктурой на Крымском мосту в территориальных водах Украины являются законными и эффективными мерами в борьбе с врагом. Такое заявление в телеграм-канале Службы безопасности Украины (СБУ) сделал глава ведомства Василий Малюк. Он подчеркнул, что такие действия могут продолжаться до полного вывода российских войск с украинской территории.

«Любой «хлопок», который происходит с кораблями РФ или Крымским мостом, является абсолютно логичным и эффективным шагом по отношению к врагу. Более того, такие спецоперации проводятся в территориальных водах Украины и являются полностью законными», — говорится в сообщении СБУ.

Спецслужба подчеркнула, что для прекращения этих действий российские военные должны покинуть украинские воды и территорию. Глава СБУ также заявил, что скорейший вывод войск будет благоприятствовать российским интересам.

В ночь на 5 августа СБУ совместно с Военно-морскими силами (ВМС) подорвали нефтяной танкер «Сиг», который перевозил топливо для российских войск. Для этой цели был использован надводный дрон с тротилом массой 450 кг. Беспилотник врезался в танкер на расстоянии 50 км от Керченского пролива. В телеграм-каналах выложили фото предполагаемого судна. Это танкер Sig, который находился на якорной стоянке. Канал «ВЧК-ОГПУ» пишет, что Sig доставлял авиационное топливо из Крыма в Сирию, из-за чего попал под санкции США. (moscowtimes.ru)