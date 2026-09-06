Президент Азербайджанской Республики, победоносный Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Военно-морские силы.

Как сообщает #, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов отдал рапорт Президенту, победоносному Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву.

Глава государства и первая леди возложили цветы к памятнику Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву перед штабом Военно-морских сил, почтили память Великого лидера.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева были проинформированы о назначении и тактико-технических особенностях вооруженных беспилотных морских средств SALVO (SİDV), беспилотных морских средств-камикадзе KAYRA (KİDV), разработанных с применением передовых технологических инноваций на совместном производственном участке ООО «Военно-промышленная компания MİRAS», действующем в подчинении Министерства обороны, и АК «Судостроительная промышленность DEARSAN».

Затем глава государства и первая леди ознакомились с работами, проделанными на производственном участке.

После этого были проведены практические испытания произведенных беспилотных морских средств.

В заключение под председательством Президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева состоялось оперативное совещание, посвященное вопросам военного строительства.