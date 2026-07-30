Дроны Сил беспилотных систем Украины (СБС) с начала июля поразили 205 российских транспортных судов, участвовавших в снабжении Крыма, заявил командующий подразделением Роберт «Мадяр» Бровди. По его данным, в ходе последней атаки беспилотники СБС ударили по четырем российским танкерам. Где именно они были поражены, не уточняется. Речь идет о действиях СБС в рамках операции по изоляции Крыма «МоЛоЧКа» («Москва ляжет через Крым»).

«Всего с начала операции, стартовавшей 6 июля 2026 года, поражено 205 судов: 130 — в Азовском море и 75 — в Черном море», — заявили в телеграм-канале СБС. Видео с последними ударами не приводится. Ранее дроны СБС помимо танкеров атаковали в Черном и Азовском морях соединявшие Россию с Крымом паромы, а также сухогрузы, газовозы, буксиры и портовую инфраструктуру. По заявлениям Мадяра, цель кампании, которую уже стали называть крупнейшей морской войной за последние полвека, — ликвидация теневого флота РФ в регионе и паралич доставки топлива и грузов в Крым.

В результате ударов по портам РФ в Азовском море возникли несколько крупных нефтяных пятен. В частности, спутники зафиксировали загрязнения у Ахтарских лиманов 26 июля, которые, по данным украинской стороны, Россия использует для временной стоянки судов, в том числе тех, которые задействованы в обходе санкций.

В СБС также утверждают, что в ходе последней атаки в Крыму была поражена база морских дронов в поселке Снежное, а также радиопрозрачные укрытия радиолокационных станций (РЛС) в поселке Охотничье. В оккупированной части Запорожской области успешно атакована РЛС П-18, а в Донецкой области — зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Бук-М3», который везли на трале. На аэродроме «Донецк» под удар попала площадка пуска ударных БПЛА ВС РФ. В Ростовской области РФ операторы СБС атаковали РЛС «Небо-СВУ», а также радиолокационный комплекс «Сопка-2». (themoscowtimes.com)