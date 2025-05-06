Минобороны России во вторник сообщило об обмене военнопленными между Россией и Украиной. Сообщается, что обмен произошёл по формуле 205 на 205. Освобождённые российские военные находятся на территории Беларуси, сообщает ведомство. Обмен произведён при посредничестве ОАЭ.

Ранее об обмене писал ряд российских телеграм-каналов, публикуя в том числе списки российских военных, которые предположительно были освобождены.

Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии подтвердил обмен по формуле 205 на 205. Он опубликовал фото освобождённых украинских бойцов.

Предыдущий обмен пленными был произведён 19 апреля. Тогда стороны вернули по 246 человек, кроме того, Украине также был передан 31 раненый военнослужащий ВСУ в обмен на 15 раненых российских военнослужащих.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил в тот день, что всего с начала полномасштабной войны удалось вернуть в Украину уже 4552 человека – как военных, так и гражданских. Также относительно регулярно осуществляются обмены телами погибших военнослужащих. (svoboda.org)