Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «270 на 270». В Минобороны России сообщили, что возвращенные российские военные сейчас находятся на территории Беларуси.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что большинство вернувшихся военнослужащих ВСУ находились в плену еще с 2022 года. По его словам, среди них – пять человек, которых считали погибшими во время российского удара по Еленовке в июле 2022 года.

В проекте «Хочу найти» расскбольшинство вернувшихся военнослужащих ВСУ находились в плену еще с 2022 годаазали Настоящему Времени, что впервые с 2025 года в списки на обмен были включены военные, завербованные на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

23 октября также прошел обмен гражданскими лицами по формуле «7 на 7».

Накануне стороны обменялись телами погибших военнослужащих: Россия передала Украине 252 тела погибших и получила 25 тел. (svoboda.org)