Российское министерство обороны и Офис президента Украины сообщили о первом за полгода крупном обмене пленными между Россией и Украиной. Москва сообщила, что вернула 248 российских военнослужащих, участвовавших во вторжении в Украину, Киев заявил о возвращении 230 человек, в том числе шестерых гражданских.

«Наши дома, – говорится в телеграме президента Украины Владимира Зеленского. – Из российского плена вернули более 200 наших воинов и гражданских. Солдаты, сержанты, офицеры». Сообщается, что часть обменянных участвовали в обороне Мариуполя в 2022 году.

Согласно сообщению российского министерства обороны, пленные обменяны при посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов. Последний крупный обмен между Москвой и Киевом прошёл 7 августа. После стороны обвиняли друг друга в саботировании переговоров. (svoboda.org)