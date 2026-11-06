Турция намерена сократить закупки российского газа в пользу более дешевых поставок, если Москва не снизит цены. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар в Стамбуле 5 ноября. «Причина, по которой мы покупаем меньше газа у России и больше у США, очень проста: дело не в политике, а в цене. Российский газ чрезвычайно дорогой», — сказал министр. По его словам, Анкара не собирается полностью отказываться от российского газа, но будет искать более выгодные предложения.

За последние два десятилетия доля России в газовом импорте Турции сократилась с 64% в 2006 году до примерно 37% к началу 2025-го. По сравнению с довоенным 2021 годом поставки «Газпрома» в Турцию сократились почти на 20% — с 26,3 млрд до 21,2 млрд куб. м. в 2025-м, следует из расчетов Reuters. Азербайджан обеспечивает около 22% поставок, а США — почти 16%. В 2025 году Турция закупила 9,19 млрд куб. м. американского сжиженного природного газа (СПГ). Анкара также рассчитывает на долгосрочные контракты с американскими компаниями Cheniere Energy и ExxonMobil.

Крупнейшими покупателями российского трубопроводного газа остаются Китай и Турция. При этом Пекин получает топливо со значительной скидкой. Как сообщал Bloomberg со ссылкой на документы российского правительства, прогнозная цена газа для Китая в 2026 году составляет около $258 за тыс. куб. м. против $420 для Турции и европейских покупателей.

Дальнейшее сокращение турецких закупок может стать еще одним ударом для «Газпрома», который лишился большей части европейских покупателей. В 2025 году поставки компании в Европу упали до 18 млрд куб. м. против 148,4 млрд в 2021-м и достигли минимума с середины 1970-х годов. Поставки в ЕС в 2027 году могут прекратиться из-за эмбарго. (themoscowtimes.com)