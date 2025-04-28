В Эр-Рияде состоялось 8-е заседание Совместной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Саудовской Аравией.

Информацию об этом распространил Кабинет министров Азербайджана.

Перед заседанием прошла двусторонняя встреча сопредседателей комиссии — вице-премьера Азербайджана Самира Шарифова и министра инвестиций Саудовской Аравии Халида бин Абдул Азиза аль-Фалиха.

По итогам заседания стороны подписали меморандумы о сотрудничестве в области взаимного признания сертификатов моряков, защиты растений и карантина, а также развития малого и среднего предпринимательства. Кроме того, был подписан протокол заседания комиссии.