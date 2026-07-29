Когда бакинский «Сабах» дожал финский КуПС во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов — 1:0 дома и 2:0 в гостях, — мало кто сразу осознал масштаб случившегося. Команда не просто преодолела очередной барьер на пути к еврокубковой осени, а обеспечила себе продолжение борьбы за место в общем этапе одного из еврокубков. Какой именно турнир в итоге достанется «Сабаху», определят два ближайших квалификационных раунда, однако уже сейчас можно говорить о событии, значение которого выходит далеко за рамки одной удачной кампании.

Дебютировав в еврокубках лишь в сезоне-2023/24, «Сабах» всего за несколько лет совершил то, на что многим азербайджанским клубам потребовались десятилетия. До этого подобного добивались лишь три представителя страны — и в общей сложности пятнадцать раз. Теперь «Сабах» стал четвёртым азербайджанским клубом, сумевшим пробиться в общий этап еврокубкового турнира.

Безусловным лидером Азербайджана на международной арене остаётся «Карабах». «Скакуны» двенадцать раз выходили в общий этап еврокубков и на протяжении более десяти лет практически без перерыва представляют страну на европейской арене. Начиная с сезона-2014/15, агдамский клуб неизменно выступает в основных стадиях еврокубков, представляя Азербайджан в Лиге Европы, Лиге конференций и Лиге чемпионов. Такая стабильность — редкость даже для представителей куда более сильных футбольных чемпионатов, и именно она сделала «Карабах» главной визитной карточкой азербайджанского футбола за пределами страны.

Если «Карабах» задал высочайшую планку, то остальные шли к ней значительно более сложным путём. «Нефтчи» остаётся символом одного яркого, но так и не повторившегося успеха: единственный выход бакинцев в общий этап еврокубков состоялся в сезоне-2012/13. «Габала» оказалась успешнее, дважды пробившись в групповую стадию Лиги Европы — в сезонах-2015/16 и 2016/17. Однако закрепить этот результат клуб не сумел и со временем утратил позиции, которые успел завоевать в середине прошлого десятилетия.

Именно поэтому нынешний прорыв «Сабаха» заслуживает особого внимания. Пока ещё рано говорить о кардинальном изменении расстановки сил в азербайджанском футболе, однако появление ещё одного клуба, способного пробиться в общий этап еврокубков, позволяет говорить о постепенном расширении круга конкурентоспособных команд. Это важно не только с имиджевой точки зрения. Регулярные успехи нескольких клубов напрямую влияют на национальный коэффициент УЕФА, а значит — на представительство страны в еврокубках и стартовые позиции азербайджанских команд в будущих квалификациях.

Похожий путь уже проходил соседний Казахстан. Долгое время его главным еврокубковым представителем оставалась «Астана», семь раз выходившая в основной этап еврокубков и однажды пробившаяся в Лигу чемпионов. Однако со временем круг успешных клубов расширился. Ещё в 2013 году карагандинский «Шахтёр» стал первым представителем Казахстана, вышедшим в групповой этап Лиги Европы, а сезон-2025/26 оказался одним из самых успешных в истории казахстанского клубного футбола: алматинский «Кайрат» пробился в основную сетку Лиги чемпионов, преодолев четыре квалификационных раунда, а сразу несколько казахстанских клубов достойно выступили в еврокубках. Этот пример показывает, что единичный успех одного клуба со временем способен перерасти в устойчивую тенденцию, если для этого существуют системные предпосылки.

Вместе с тем преждевременная эйфория была бы ошибкой. Опыт «Нефтчи» и «Габалы» наглядно показывает: попасть в общий этап — лишь половина дела, куда сложнее превратить разовое достижение в устойчивую тенденцию. Как гласит известное изречение, часто приписываемое Уинстону Черчиллю, успех — это способность идти от неудачи к неудаче, не теряя энтузиазма. «Карабах» сумел воплотить этот принцип в жизнь благодаря многолетней последовательной работе, тогда как другие азербайджанские клубы пока оставались авторами отдельных ярких эпизодов. Теперь именно «Сабаху» предстоит доказать, что нынешний успех — не счастливое стечение обстоятельств, а начало долгосрочного проекта, способного на регулярной основе представлять Азербайджан в европейских турнирах.

Пока же можно констатировать одно: результаты последних лет позволяют говорить о том, что инвестиции в азербайджанский футбол начинают приносить плоды уже не исключительно благодаря одному «Карабаху». Появление ещё одного клуба, сумевшего пробиться в общий этап еврокубкового турнира, — обнадёживающий сигнал. И если «Сабах» сумеет закрепить этот успех в ближайшие годы, нынешний сезон вполне может стать точкой отсчёта нового этапа развития азербайджанского клубного футбола.

Автор

Заур Нурмамедов