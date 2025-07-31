Бакинский «Сабах» в рамках II квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА дома разгромил молдавский «Петрокуб» и вышел в следующую стадию.

Как сообщает Report, ответная встреча между командами, прошедшая на стадионе Алинджа в Баку, завершилась крупной победой хозяев — 4:1.

Примечательно, что все пять голов были забиты в первом тайме.

В составе «сов» Джой Ленс Микелс (21, 28, 44) оформил хет-трик, еще один гол забил Павол Шафранко (45+2). Гол молдавского коллектива пришелся на 42-ю минуту, игрок столичного клуба Стив Солвет (42) записал в свой пассив автогол.

Отметим, что в первом матче, прошедшем в Молдове, «Сабах» одержал выездную победу — 0:2. Таким образом бакинцы по сумме двух матчей обыграли соперников со счетом 6:1. На пути в плей-офф они встретятся с проигравшим в паре «Левски» (Болгария) — «Брага» (Португалия) в рамках II квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.