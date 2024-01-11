Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) вынуждено отложить два уже запланированных запуска в рамках проекта «Артемида» по колонизации Луны (а в перспективе и Марса).

Изначально было заявлено, что пилотируемый космический корабль «Артемида-2» будет запущен в ноябре 2024 года, но лишь облетит вокруг земного спутника.

А еще через год с небольшим, ближе к концу 2025-го, уже третья по счету «Артемида» должна была совершить посадку на Луну — первую за белее чем полвека.

Еще в 2019 году тогдашний вице-президент США Майк Пенс объявил, что американские астронавты должны всеми возможными способами вернуться на Луну в течение ближайших пяти лет.

Однако, как сообщил журналистам администратор NASA Билл Нельсон, в связи с последней технической неудачей — потерей посадочного модуля Peregrine — в амбициозный план придется повторно внести временные коррективы.

По его словам, частные подрядчики NASA — такие, как принадлежащая Илону Маску компания SpaceX или авиастроительный гигант Lockheed Martin — ищут технические решения беспрецедентных задач. И неизбежно сталкиваются с проблемами разработки, эксплуатации и интеграции новых технологий.

«Наш основной приоритет — это безопасность полетов, — напомнил Нельсон. — Поэтому, чтобы дать подрядчикам «Артемиды» больше времени, запуски «Артемиды-2» и «Артемиды-3» откладываются».