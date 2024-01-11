Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) вынуждено отложить два уже запланированных запуска в рамках проекта «Артемида» по колонизации Луны (а в перспективе и Марса).
Изначально было заявлено, что пилотируемый космический корабль «Артемида-2» будет запущен в ноябре 2024 года, но лишь облетит вокруг земного спутника.
А еще через год с небольшим, ближе к концу 2025-го, уже третья по счету «Артемида» должна была совершить посадку на Луну — первую за белее чем полвека.
Еще в 2019 году тогдашний вице-президент США Майк Пенс объявил, что американские астронавты должны всеми возможными способами вернуться на Луну в течение ближайших пяти лет.
Однако, как сообщил журналистам администратор NASA Билл Нельсон, в связи с последней технической неудачей — потерей посадочного модуля Peregrine — в амбициозный план придется повторно внести временные коррективы.
По его словам, частные подрядчики NASA — такие, как принадлежащая Илону Маску компания SpaceX или авиастроительный гигант Lockheed Martin — ищут технические решения беспрецедентных задач. И неизбежно сталкиваются с проблемами разработки, эксплуатации и интеграции новых технологий.
«Наш основной приоритет — это безопасность полетов, — напомнил Нельсон. — Поэтому, чтобы дать подрядчикам «Артемиды» больше времени, запуски «Артемиды-2» и «Артемиды-3» откладываются».
По времени задержка получится почти годовой. Пилотируемый полет второй «Артемиды» пока отложен до сентября 2025 года. А третья, посадочная миссия, должна отправиться к Луне не раньше сентября 2026-го. (bbc.coc)