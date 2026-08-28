Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) осудило решение властей США признать пропалестинское движение Palestine Action террористической группировкой. Об этом говорится в заявлении офиса верховного комиссара Фолькера Тюрка.

«[Решение] представляет собой несоразмерное и нецелесообразное ограничение прав на свободу слова, собраний и объединений, а также права на участие в общественной жизни», — говорится в заявлении, которое приводит агентство Reuters.

Тюрк также указал на недопустимость чрезмерно широкого использования термина «терроризм» в политических целях.

Ранее Минфин США внес сеть Palestine Action в перечень террористических организаций. Движение базируется в Великобритании. Летом 2025 года британские власти также признали организацию запрещенной. С момента запрета на акциях протеста в ее поддержку по всей стране задержали более 3 тыс. человек, обвинения были предъявлены свыше 700 из них. Palestine Action продолжает оспаривать запрет в судебном порядке.