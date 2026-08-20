Объявленное Соединенными Штатами усиление санкций против Ирана является экономическим терроризмом, и те, кот причастен к этому, непременно понесут заслуженное наказание. Об этом говорится в специальном заявлении МИД исламской республики.

«Санкционная политика США по отношению к Ирану является экономическим терроризмом и преступлением против человечности», — указывается в документе. В иранском ведомстве указали, что «администрация США, те, кто разработал планы санкций, и те, кто их реализует, должны понести соответствующие наказания».

По утверждению МИД Ирана, введение Вашингтоном новых ограничений в отношении Тегерана — «продолжение политики США, которая оказалась неудачной, и ее повторение приведет только к новому провалу». Указанные шаги американской администрации, добавили в министерстве, «отражают неспособность Соединенных Штатов достичь своих целей в войне, которую они вели против исламской республики» и доказывают «беззаконие и высокомерие Вашингтона».

МИД Ирана подчеркнул, что никакие санкции или ограничения, вводимые США против исламской республики, «не поколеблют ее решимость защищать свои независимость и суверенитет».