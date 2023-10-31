Позиция Турции по палестино-израильскому конфликту не будет поводом для исключения страны из НАТО, заявил официальный представитель Госдепа Мэтт Миллер в ходе брифинга. Трансляция велась на официальном Youtube канале американской администрации.

«Турция, несмотря на наши разногласия по этому вопросу, остается важным членом альянса», — утверждает он.

Перед этим президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал происходящее в секторе Газа резней, за которую ответственен Запад. Он заявил об этом на массовом митинге в поддержку Палестины, проходящем в Стамбуле в аэропорту Ататюрка.