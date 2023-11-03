Палестино-израильский конфликт поделил весь мир надвое. Однако есть страны, где выбрать одностороннюю позицию достаточно сложно в силу разных этноконфессиональных проблем. Отношение к конфликту меняется уже и в западных странах. Несмотря на все заявления официальных властей в поддержку Израиля они сталкиваются с огромными митингами мусульман, правозащитных организаций, а также позицией простого населения, которое не поддерживает убийство мирных людей Израилем. Тут позиции разнятся.

О том, как отреагировали мусульмане Украины, которые также сражаются в украинских войсках, на позицию официального Киева рассказал в интервью # украинский журналист, публицист Анвар Деркач.

— Позиция Киева в палестино-израильском конфликте заставляет ряд мусульманских стран пересмотреть отношение к Украине и ее войне. Это также задевает и Турцию. Как вы считаете, повлияет ли такая позиция на отношения Украины с мусульманскими странами?

— От Президента Зеленского ничего другого мы и не ожидали: его родители живут в Израиле. Важно, что определенная часть украинцев разделяет его оценку происходящего в Палестине. Причина: недостаточная информированность украинцев об истории израильско-палестинского противостояния. Ужасные кадры насилия над мирными жителями Израиля — это лишь эпизод кровавой 75-летней войны палестинцев за реализацию права на свое государство. И предыдущие годы были не менее кровавыми.

При этом Израиль ведет несправедливую войну, обосновывая свое право на Палестину тем, что там 2000 лет назад жили предки современных евреев. Похожий подход демонстрируют российские имперцы, объясняя агрессию России против Украины возвращением «исконно русских», по их мнению, земель. С тех времен, когда современных русских еще не существовало. Такой же метод использовали и армяне, оправдывая свои захватнические действия в Карабахе.

Ожидать радикальных изменений политики арабских государств в отношении Украины и войны с Россией я бы не стал. Они не были включены в ситуацию и сознательно дистанцировались от наших проблем еще до начала эскалации арабо-израильского конфликта. Турция как проводила прагматичную политику в собственных интересах, так и будет проводить ее в дальнейшем, независимо от позиции Киева по Палестине.

— Как отнеслись мусульмане Украины к позиции Киева по вопросу войны в Палестине?

— Позиция подавляющего большинства украинских мусульман, а это не менее полумиллиона человек: мы солидарны с нашими братьями в Палестине, мы молимся за них, мы сопереживаем тем, кто каждый день теряет своих близких под обстрелами израильтян. Тема палестинской трагедии могла бы расколоть украинское общество в мирное время. Но украинцам свойственно объединяться и забывать противоречия перед лицом опасности. Наша страна сейчас в большой беде, под вопросом само существование Украины. Поэтому, несмотря на все разногласия, украинцы продолжают воевать за свое право жить и самим строить свое будущее.