Власти Палестины поприветствовали выдачу ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта.

Заявление руководства Палестины опубликовало палестинское агентство WAFA.

Подчеркивается, что это решение возвращает надежду и доверие к международному праву.

В Рамалле призвали все государства — члены МУС и ООН выполнить решение суда и привлечь к ответственности Галанта и Нетаньяху, прекратив сотрудничество с ними на государственном уровне.