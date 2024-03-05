Международный уголовный суд выдал ордера на арест двух лиц — Сергея Ивановича Кобылаша и Виктора Кинолаевича Соколова за предполагаемые преступления в Украине, которые были совершенны с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года.

Сергей Иванович Кобылаш — генерал-лейтенант Вооруженных сил России, командующий дальней авиацией Воздушно-космических сил. Виктор Николаевич Соколов — адмирал Военно-морского флота России, командующий Черноморским флотом. Они признаны ответственными за военное преступление в виде нанесения ударов по гражданским объектам и военное преступление в виде причинения чрезмерного случайного вреда гражданским лицам или ущерба гражданским объектам.

Есть достаточные основания полагать, что они несут индивидуальную уголовную ответственность за вышеупомянутые преступления. Два ордера на арест были выданы по ходатайствам, поданным обвинением. (BRIEFLY)