Государства — участники Римского статута должны выполнять решения Международного уголовного суда (МУС), в противном случае он потеряет свой смысл. Об этом заявил прокурор МУС Карим Хан в интервью газете The Sunday Times, комментируя сообщения о недовольстве его действиями со стороны США и других стран — членов Евросоюза после ходатайства о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта из-за операции в секторе Газа.

«Наша работа не заключается в том, что мы должны дружить с кем-то, — сказал он. — Мы обязаны выполнять свою работу. Неважно, будут ли нам рукоплескать за это или же нас осудят. Мы должны подчеркивать равную значимость всех детей, женщин и гражданских лиц в мире, который становится все более поляризованным. Если мы не делаем этого, то какой в нас смысл».