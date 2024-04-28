Израильский министр иностранных дел Исраэль Кац выразил надежду на то, что Международный уголовный суд (МУС) не станет выдавать ордера на арест чиновников высокого ранга еврейского государства из-за операции в секторе Газа. По его мнению, это причинило бы ущерб Израилю и сыграло бы на руку его противникам во главе с Ираном.

«Мы ожидаем, что суд не допустит выдачи ордеров на арест израильских чиновников высокого ранга из политических и оборонных структур. Нет ничего более искажающего действительность, чем попытка помешать Израилю защищать себя от кровожадного врага, который открыто призывает к уничтожению Государства Израиль. Если эти ордера будут выданы, это нанесет ущерб командирам и бойцам Армии обороны Израиля и сыграет на руку террористической организации ХАМАС и возглавляемой Ираном оси радикального ислама, против которых мы боремся», — заявил Кац, чьи высказывания распространила пресс-служба МИД.

Министр подчеркнул, что его страна подверглась нападению со стороны палестинских радикалов и в ответ, по его версии, «действует в строгом соответствии со всеми законами войны, опираясь на сильную и независимую правовую систему, и содействует оказанию гуманитарной помощи населению Газы в сотрудничестве с международными организациями». «Мы не склоним головы, не дрогнем и продолжим сражаться до освобождения всех заложников, ликвидации террористической организации ХАМАС и возвращения наших жителей на юге и севере в свои дома в условиях мира и безопасности», — добавил Кац.

Как отмечается в сообщении МИД, в свете сообщений о возможной выдаче ордеров на арест в отношении представителей Израиля Кац дал указание всем загранпредставительствам страны «немедленно подготовиться к серьезной вспышке антиеврейских и антиизраильских настроений и волне антисемитизма в мире». Министр также распорядился, чтобы еврейские организации за рубежом начали подготовку к подобным событиям и заблаговременно скоординировали с местными властями усиление мер безопасности вокруг еврейских учреждений.