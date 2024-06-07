Международная федерация за права человека (FIDH), Центр гражданских свобод (CCL) и Харьковская правозащитная группа обратились в прокуратуру Международного уголовного суда с требованием выдать ордер на арест российских журналистов и чиновников.

Группа представила документ с подробным описанием преступлений, совершенных указанными лицами против украинцев.

В частности, в список попали зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, первый замглавы администрации президента Алексей Громов, телеведущий Владимир Соловьев, главный редактор RT Маргарита Симоньян, глава медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев и ведущий Сергей Мардан.

Проанализировав передачи, авторы выявили более 300 случаев разжигания ненависти и призвали МУС расследовать эти преступления.

Ранее МУС выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. (Грузия Онлайн)