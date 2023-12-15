Турция расширит свою железнодорожную сеть с 13 919 до 17 011 км.

Как передает #, об этом говорится в сообщении Министерства транспорта и инфраструктуры Турции.

Согласно информации, данные проекты близятся к завершению, уже определена дорожная карта для новых линий протяженностью 2 452 км.

В сообщении отмечается, что среди общих проектов стратегическое значение имеет железнодорожная линия Карс-Игдыр-Аралык-Дильуджу (Зангезур). Длина железнодорожной линии составит 224 км. На всей протяженности маршрута будут действовать пять станций. В течение года посредством железнодорожной линии будет перевезено 5,5 млн пассажиров и 2 млн тонн грузов.