Азербайджанское государство играет важную роль в формировании и развитии международного транспортного коридора. Азербайджан создал соответствующую портовую инфраструктуру на Каспии и одновременно реализует проекты по реконструкции железных дорог. Страна также взяла на себя финансирование и строительство недостающего участка железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс на территории Грузии.

Об этом сказал АЗЕРТАДЖ министр финансов Азербайджана Самир Шарифов.

Он отметил, что этот проект соединит железные дороги Азербайджана, Грузии и Турции, а одной из важнейших функций Среднего коридора является доставка грузов в черноморские порты Грузии по железным и автомобильным дорогам Азербайджана и Грузии.

Министр сообщил, что только в первом квартале текущего года в порты Грузии после прохождения через территорию Азербайджана в течение 12 дней был доставлен эшелон из 23 контейнеров специального назначения из Китая.

По словам Самира Шарифова, Азербайджан готов реализовать еще один важный проект.

«Речь идет о проекте железной дороги Горадиз-Агбенд – одном из важнейших проектов в рамках работы по восстановлению территорий Азербайджана, освобожденных от оккупации. На эти цели государством выделены соответствующие средства. Этот проект также считается важным крылом Среднего коридора», – сказал он, добавив, что при условии открытия Зангезурского коридора возможно наладить прямое сообщение Азербайджана через Армению с Нахчыванской Автономной Республикой, а затем и с Турцией.

Министр отметил, что на основе специального поручения Президента Ильхама Алиева в Нахчыване начаты работы по реконструкции железной дороги и ее подсоединению к железной дороге Турции и в рамках взаимной договоренности турецкая сторона также работает над подсоединением своей железнодорожной сети к азербайджанской железнодорожной сети на территории Нахчывана.

«Этот проект, несомненно, принесет пользу всем странам, расположенным на Южном Кавказе», – подчеркнул Самир Шарифов.