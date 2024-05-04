Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов рассказал о возможности корректировки бюджета на 2024 год.

Отвечая на вопрос Trend в кулуарах ежегодного собрания АБР в Тбилиси о возможности корректировки бюджета в свете того, что цена на азербайджанскую нефть была выше 60 долларов в первом квартале этого года, министр отметил, что ничего нельзя исключать.

«Как правило, примерно в середине года мы рассматриваем итоги прошедшего периода, то есть четырех месяцев. Итоги неплохие. Отмечен рост валового внутреннего продукта, в ненефтяном секторе он достаточно высокий. Соответственно, имеются неплохие дополнительные доходы от нефтяного сектора, как по линии налоговых поступлений, так и по линии таможенных поступлений», — сказал он.

Самир Шарифов подчеркнул, что цена на нефть выше, чем бюджетировалась.

«Соответственно, дополнительные доходы от нефтяного сектора будут также учтены. Кроме нефти, у нас есть доходы от газа. В газовой сфере на международных рынках цена очень волатильна. То есть бывают и очень высокие цены, и они также резко падают. В последнее время определенные цены на газ начали снижаться. С учетом этого ведутся подсчеты. И поэтому, когда есть дополнительные доходы и есть возможность использовать их на те проекты, которые необходимо осуществлять, без ущерба макроэкономической стабильности страны, без ущерба среднесрочной, макрофискальной устойчивости страны, в этом случае принимаются решения. Я думаю, что, наверное, такое решение будет принято на соответствующем уровне», — сказал он.