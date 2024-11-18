Вопрос, поставленный главой государства перед правительством, связан с повышением заработной платы.

Об этом сказал министр финансов Самир Шарифов на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству при обсуждении законопроекта «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год», сообщает Trend..

«Правительству дано поручение по повышению заработной платы, социальных выплат, что нашло отражение в проекте бюджета», — сказал он.