Кремль не смог расценить шансы на переговорный процесс после последних данных Службы внешней разведки (СВР) РФ, согласно которым генштаб Вооруженных сил (ВС) Франции готовит к развертыванию в Украине воинский контингент. Об этом 28 октября сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока мы не имеем возможности оценивать перспективы возобновления переговорного процесса, потому что, как мы уже неоднократно говорили, возникшая пауза, она, собственно, вызвана нежеланием киевского режима продолжать этот переговорный процесс и нежеланием киевского режима отвечать на те вопросы, которые нами были заданы, на проекты тех документов, которые нами были представлены и на предложения о дальнейшем формате работы в составе различных групп. Все это оставлено без ответа. Что касается информации службы внешней разведки России — она тревожная», — заявил он.

Ранее в этот же день в пресс-бюро СВР РФ сообщили, что генштаб ВС Франции готовит к развертыванию на Украине в помощь киевскому режиму воинский контингент численностью до 2 тыс. военных. Уточнялось, что приказ по подготовке военнослужащих отдал президент Франции Эммануэль Макрон. Согласно заявлению, французский лидер надеется войти в историю в качестве полководца, так как привел свою страну к социально-экономическому кризису.