Парламентарии стран Балтии и Польши пригрозили ввести свои войска в Украину, если Вооруженные силы (ВС) РФ достигнут серьезных успехов на фронте.

Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники.

В материале издания говорится, что в кулуарах недавней конференции Леннарта Мери в Таллине балтийские депутаты сообщили немецким представителям о том, что умеренная позиция Берлина по поставкам Киеву оружия вызывает критику в их странах, и предупредили о последствиях такого курса.

В связи с этим балтийские политики предупредили своих коллег из Германии, что не будут дожидаться, когда российские войска подойдут к их границам, и введут свой военный контингент в Украину. Это, в свою очередь, сделает НАТО участником украинского конфликта, чего так опасаются канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден.

Кто конкретно из балтийских парламентариев заявлял об отправке военных на Украину, Der Spiegel не уточняет.