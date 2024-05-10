Польша, Финляндия и государства Прибалтики подписали договор об усилении контроля за соблюдением санкций против Москвы.

О этом говорится в пресс-релизефинской таможни.

Помимо Польши и Финляндии соответствующий документ подписали Латвия, Эстония и Литва. Соглашение об усилении и унификации контроля Евросоюза за соблюдением антироссийских санкций заключили в литовской столице Вильнюсе.

Соглашение подразумевает общие действия в отношении обязательств, которые налагаются на производителей и экспортеров товаров. В частности, представление экспортерами дополнительной информации, а еще перечень «иных усилий, направленных на борьбу с уклонением от санкций».

Также в документе отмечается необходимость обмениваться сведениями и координировать меры по устранению «нелогичных транспортных маршрутов».