Польша и страны Балтии выступают за то, чтобы в 13-й пакет санкций против России в связи с её вторжением в Украину, который сейчас обсуждается в ЕС, был включён запрет на импорт сжиженного природного газа (СПГ) и алюминия из России. Об этом сообщает Радио Свободная Европа/Радио Свобода.

О том, что страны ЕС обсуждают новый пакет санкций, рассчитывая принять его до 24 февраля — второй годовщины российского широкомасштабного вторжения в Украину — ранее сообщало агентство Bloomberg. Официально о ходе обсуждения не сообщается. По сообщению Польша, Латвия, Литва и Эстония занимают наиболее жёсткую позицию из всех 27 стран ЕС. Помимо запрета на импорт сырья, приносящего российскому бюджету большие доходы, они настаивают также на прекращения финансирования совместных научных разработок с Россией, ужесточении санкций в авиационном секторе и ужесточении санкций против Беларуси — так, чтобы они соответствовали мерам, введённым против России. (svoboda.org)