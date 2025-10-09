Венгрия согласилась с включением в новый пакет санкций Евросоюза пункта о запрете поставок российского сжиженного природного газа (СПГ). Как сообщает EUobserver со ссылкой на дипломатические источники, представитель Будапешта на встрече послов стран ЕС, прошедшей 8 октября, не выступил с какими-либо возражениями против этой меры, хотя ранее Венгрия добивалась для себя исключения из санкций.

Таким образом, основными препятствиями для согласования 19-го пакета санкций сейчас остаются позиции Словакии и Австрии. По данным издания, Вена настаивает на включении в документ пункта о разморозке российских активов на сумму два миллиарда евро. Эти средства планируется передать банку Raiffeisen Bank International в качестве компенсации за взыскание, выплаченное по решению российского суда. Братислава, в свою очередь, выступает против введения новых ограничений, утверждая, что климатическая политика ЕС наносит ущерб словацкой автомобильной промышленности.

Испания отметила, что Европейскому союзу необходима «лучшая координация» между планами по отказу от ископаемого топлива и санкционной политикой в отношении России. Однако это заявление не имело характера вето и не содержало конкретных предложений. «Я не совсем понял, чего хочет Испания», — признался один из дипломатов ЕС, присутствовавших на заседании.

По информации EUobserver, другие положения нового санкционного пакета уже были неформально согласованы. Среди них — введение ограничительных мер против как минимум 31 физического и юридического лица, причастных к поддержке российской агрессии против Украины, а также включение в санкционный список более 120 нефтяных танкеров российского «теневого флота». Кроме того, предполагается ужесточение ограничений в отношении российского банковского сектора.

Ранее, 26 сентября, премьер-министр Виктор Орбан опубликовал запись разговора с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого американский лидер заявил, что не винит Венгрию и Словакию за закупку российских энергоносителей, поскольку у этих стран «нет выбора». Тогда венгерский премьер отмечал, что Будапешт не собирается подчиняться требованиям Брюсселя в вопросах энергетической политики.

Помимо этого, 1 октября Орбан заявлял, что Венгрия не откажется от закупок российской нефти, поскольку цена на нее остается ниже, чем у других поставщиков. «Если мы купим их дороже, мы и продадим их дороже — и это обойдется венгерским семьям дороже», — подчеркивал он. (moscowtimes.ru)