Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь написал в соцсети Facebook, что страна вводит запрет на импорт 24 украинских товаров в связи с непродлением ограничений на ввоз Еврокомиссией.

«В Брюсселе приняли решение: не продлевать запрет на ввоз украинского зерна. Венгрия на национальном уровне закрывает границы, распространяя это на 24 украинских товара», — написал он.

До этого Еврокомиссия решила не продлевать действие эмбарго на поставки зерна с Украины, которое истекает в пятницу в полночь.