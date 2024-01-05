Финляндия планирует ввести запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) с 2025 года. Об этом заявил министр по вопросам изменения климата и окружающей среды Кай Мюккянен, слова которого приводит Helsingin Sanomat.

«Я не хочу называть конкретную дату, но надеюсь, что в следующем году мы окажемся в ситуации, когда запрет будет действовать», — сказал Мюккянен.

Финская госкомпания Gasum продолжает импортировать СПГ из России, объясняя свои действия долгосрочным соглашением с «Газпромом». Gasum утверждает, что с начала войны в Украине закупала у «Газпрома» минимальное количество, предусмотренное контрактом. Детали длительности контракта или объема закупок не разглашаются.

Расторгнуть контракт сможет помочь реформа газового рынка ЕС, позволяющая государствам-членам запрещать импорт газа из России и Беларуси из соображений безопасности. Ожидается, что постановление вступит в силу весной, после чего правительство представит свое предложение о запрете, подготовленное с учетом консультаций с Европейской комиссией.

Латвия и Литва уже ввели национальные запреты на импорт российского газа, но Финляндия предпочитает подождать вступления в силу реформы газового рынка ЕС. Мюккянен отмечает, что поправка к законодательству ЕС упростит введение запрета и повысит его правовую определенность. Российский СПГ уже нельзя импортировать на плавучий терминал в Инкоо.

В прошлом году Россия поставила в Европу почти 16 млн тонн СПГ. Крупнейшими его покупателями стали Испания, Франция, Бельгия и Нидерланды. В Финляндии импорт СПГ из России, несмотря на его небольшой объем, оценивается в несколько миллионов евро в месяц. (moscowtimes.ru)