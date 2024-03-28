Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин посетил с трёхдневным визитом Северную Корею. Об этом в четверг сообщило официальное северокорейское агентство ЦТАК, информацию впоследствии подтвердили в СВР.

Визит прошёл на фоне сообщений о поставок боеприпасов из КНДР в Россию и нефти из России в КНДР — в нарушение международных санкций.

Как говорится в сообщении ЦТАК, визит прошёл 25-27 марта, стороны обсудили в Пхеньяне «деловые вопросы по дальнейшему укреплению сотрудничества в ответ на интриги враждебных сил». В сообщении также говорится, что в Москву на переговоры отправился министр внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо.

В СВР сообщили, что Нарышкин в Пхеньяне обсудил «углубление взаимодействия в условиях попыток усилдения давления внешних сил», а переговоры прошли «в тёплой дружественной атмосфере».

На днях газета Financial Times сообщила, что Россия начала напрямую поставлять нефть в Северную Корею, несмотря на санкции ООН против Пхеньяна. По данным издания, поставки нефти начались 7 марта – это первые документально подтвержденные поставки с момента введения санкций ООН. Согласно спутниковым снимкам, в марте из российского порта Восточный на Дальнем Востоке вышли по меньшей мере пять северокорейских танкеров с нефтепродуктами. Затем два корабля отправились в северокорейский порт Чхонджин, где, по-видимому, разгрузились, пишет Financial Times.