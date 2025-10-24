Северная Корея сейчас строит мемориал, посвященный военным, которые воевали против Украины и якобы «защищали Курскую область России». Об этом заявил сам северокорейский диктатор Ким Чен Ын, выступая перед военными, сообщает информагентство Reuters.

«Годы воинственного братства, в которых ценой драгоценной крови была предоставлена гарантия долгосрочного развития двусторонней дружбы, будут продвигаться без остановки.

Пхеньян всегда будет с Москвой. Наша дружба и сплоченность будут вечными», — заверил так называемый лидер КНДР.

По его словам, вызовы со стороны «доминирования и тирании» не могут помешать связям двух стран. Однако он так и не уточнил, о чьем «доминировании и тирании» шла речь.

В дополнение, Ким Чен Ын объявил о начале строительства в Пхеньяне музея в честь военнослужащих армии КНДР, которые приняли участие в «освобождении Курской области России».