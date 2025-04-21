В Азербайджане мужчины выходят на пенсию в 65 лет, женщины – в 64 года, но в 2027 году пенсионный возраст для обоих полов сравняется. Однако периодически звучат мнения о том, что хотя бы для женщин его нужно сократить, по крайней мере для некоторых категорий.

В условиях современной демографической и социальной ситуации пересмотр подходов выхода на пенсию становится особенно актуальным. Во многих странах мира женщины выходят на пенсию раньше мужчин, и это оправдано с учетом их большей социальной нагрузки и физиологических особенностей. Депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов напомнил, что правила определения пенсионного возраста, вступившие в силу в 2017 году, устанавливают единые возрастные рамки как для мужчин, так и для женщин. Но наряду с количественными индикаторами, целесообразно было бы использовать и качественные критерии. По его мнению, разумно предусмотреть льготы по выходу на пенсию для женщин, воспитывающих троих и более детей, а также для матерей-одиночек. Сейчас в Азербайджане, согласно закону «О трудовых пенсиях», женщины, имеющие пятерых и более детей, могут выйти на пенсию на пять лет раньше.

К тому же, по мнению парламентария, льготы должны варьироваться в зависимости от количества детей: чем их больше, тем раньше должна быть возможность выйти на пенсию. Это, по его мнению, более справедливый и социально ориентированный подход. Предлагаемые изменения важны не только с социальной, но и с экономической точки зрения — они позволят уточнить финансовые обязательства государства и повысить устойчивость пенсионной системы. Так, в 2025 году сумма трансфертов из государственного бюджета в Государственный фонд социальной защиты увеличится на 208 миллионов манатов и составит 1,6 миллиарда манатов.

Вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов также считает, что необходимо пересмотреть законодательство, предоставив женщинам, воспитывающим не менее трех детей, право на досрочный выход на пенсию. Он напомнил, что подобная практика применялась в советское время и была эффективной. По его словам, семьи с пятью детьми — редкость в современном Азербайджане, и семья с тремя детьми подходит под критерий многодетной. Однако Исмаилов подчеркнул, что женщины будут заинтересованы в досрочном выходе на пенсию только в том случае, если они смогут на нее достойно жить. Также он отметил важность ежемесячных пособий на детей. Сейчас их выплачивают семьям с пятью и более детьми, но эту практику следует распространить и на семьи, воспитывающие троих детей. В настоящее время выплата составляет 105 манатов на одного ребенка, что, по его мнению, явно недостаточно.

Особого внимания, по мнению Исмаилова, требуют и матери-одиночки, среди которых немало женщин, потерявших мужей в ходе боевых действий за освобождение территорий. Они нуждаются в пенсионных льготах, однако при этом важно, чтобы у всех получателей льготного пенсионного обеспечения был определенный трудовой стаж. Вообще, Исмаилов уверен в необходимости снижения пенсионного возраста для всех женщин, как более уязвимых.

«Необходимо также изучать международный опыт. В некоторых странах человек, накопив определенную сумму на пенсию, может частично или полностью забрать ее. Например, человек знает, что ему осталось жить несколько лет, так почему он не может все снять и жить это время в свое удовольствие? Это ведь его честно заработанные деньги. Или же снять часть суммы и вложить в какое-то дело. А так гражданин может умереть и не воспользоваться собственными деньгами», – заявил эксперт.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев также отметил, что подобная система действовала в Советском Союзе. При этом он уверен, что такие меры вряд ли окажут существенное влияние на демографию. Даже финансовые пособия не всегда стимулируют рождаемость, о чем свидетельствует опыт многих развитых стран. Там стремятся создать комфортные условия для роста рождаемости, но коренные жители не спешат заводить много детей.

Тем не менее, Агаев согласен с тем, что женщины действительно должны выходить на пенсию раньше мужчин. Более того, он поддерживает идею снижения пенсионного возраста в зависимости от количества детей. Один ребенок — минус два года, два ребенка — минус четыре и так далее. Это, по мнению эксперта, отразит реальный вклад женщин в воспитание будущих поколений. Возражения относительно нагрузки на бюджет, по его мнению, можно снять, если параллельно с такими мерами будет развиваться экономика и открываться новые рабочие места. Он подчеркивает, что при росте населения на 2% внутренний валовой продукт должен увеличиваться минимум на 2,5%. Только тогда можно будет обеспечить достойный уровень жизни гражданам и устойчивость социальной системы.