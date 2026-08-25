Армения сегодня «ближе к Евросоюзу, чем когда-либо прежде», сказал на брифинге в Брюсселе во вторник, 25 августа, официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт. Так он прокомментировал слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Ереван рассчитывает в ближайшее время начать процесс подачи заявки на вступление в Евросоюз.

Накануне Пашинян заявил в парламенте, что Армения, вероятно, «в ближайшее время» приступит к подаче официальной заявки на членство в ЕС. При этом конкретных сроков он не назвал.

Говоря о сближении, Маркус Ламмерт напомнил о состоявшемся в мае первом в истории саммите ЕС-Армения, а также сотрудничестве в рамках «Плана устойчивости и роста» и Европейского фонда мира. Кроме того, по словам представителя Еврокомиссии, Армения уже сделала «первый шаг в направлении ЕС», приняв закон о начале процесса европейской интеграции. Ламмерт назвал этот шаг «важным символическим сигналом».

Вместе с тем в Еврокомиссии напомнили, что вступление в Европейский Союз происходит в рамках «четко определенного процесса, основанного на заслугах». По словам Ламмерта, он начинается с подачи государством официальной заявки на вступление. Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что Брюссель уже работает над дальнейшим сближением с Арменией, в частности в сферах транспортных связей, торговли и других направлениях сотрудничества. (DW)