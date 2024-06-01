Американо-индийские отношения основаны на общих ценностях, а оборонное сотрудничество двух стран в настоящее время лучше, чем когда-либо в прошлом. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, отвечая на вопросы на форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

«Отношения, которые мы сейчас поддерживаем с Индией, так же хороши или даже лучше, чем наши отношения когда-либо были», — приводит слова Остина информационное агентство Press Trust of India. «Мы производим бронетехнику совместно с Индией», — отметил он, указав, что в этом достигнут «хороший прогресс».

«Отношения США и Индии основаны на общем видении и общих ценностях. <…> Итак, я считаю, что импульс, который мы видим, не только сохранится, но и в дальнейшем наберет скорость», — добавил глава Пентагона.

Он заверил, что Соединенные Штаты продолжат играть жизненно важную роль в Индо-Тихоокеанском регионе. «Вместе с нашими друзьями в регионе мы разрушаем национальные барьеры и лучше интегрируем нашу оборонную промышленность», — сказал Остин.

«Соединенные Штаты могут быть в безопасности только в том случае, если Азия будет в безопасности, и именно поэтому США уже давно сохраняют свое присутствие в этом регионе», — подчеркнул глава Пентагона.