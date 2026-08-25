Украина получила дополнительные ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot, заявил президент Владимир Зеленский по итогам саммита Коалиции желающих в Киеве. Глава государства не уточнил количество поступивших боеприпасов и не назвал страну-донора. «Если честно, не буду говорить, от какой страны, ещё немного зашло ракет для Patriot. Сколько — не могу сказать, но немного. Надо больше», — сказал Зеленский на встрече с президентом Эстонии Аларом Карисом.

Помимо ракет Patriot, Украина получила от партнёров несколько систем ПВО Crotale и ракеты к ним, а также ракеты AIM, используемые для перехвата российских ракет. «Мы получили — не буду говорить, от какого из государств — подтверждение передачи нескольких систем ПВО Crotale и ракет к ним. И также мы получили ракеты AIM. Это для нас очень важные ракеты, мы используем их, чтобы сбивать ракеты врага», — пояснил президент.

На саммите, по словам Зеленского, также были согласованы адресные пакеты помощи для украинских регионов. «От Бельгии получили, от Дании — у них там Николаевское направление. Эстония поддерживает Житомир», — сообщил он. Отдельные энергетические пакеты Украине предоставят Бельгия и Германия. Швеция выделила финансирование на производство украинских беспилотников. Также участники Коалиции поддержали несколько ветеранских проектов, добавил глава государства.

Ранее Зеленский заявлял, что для успешного прохождения зимнего периода Украине необходимо не менее 300 ракет для систем Patriot, а Воздушные силы запрашивали до 360. По словам украинского президента, российские войска, как ожидается, этой зимой сосредоточат удары на Киеве. Зеленский также призывал ускорить реализацию «Планов устойчивости» в общинах, которые отстают от графика. (themoscowtimes.com)